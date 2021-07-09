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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Автомагістраль-Південь завершує Велике будівництво 80 км п’ятихатської траси біля Дніпра

Велике будівництво

Вже у серпні підрядник Автомагістраль-Південь завершить відновлення 80-кілометрового п’ятихатського напрямку траси М-04 на Дніпропетровщині.

Наразі робітники зосередилися на укладанні верхнього шару покриття, впорядкуванні узбічь, облаштуванні з’їздів та автобусних зупинок.

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Ремонт магістралі ведеться у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомляє офіційна сторінка програми у Facebook.

До повного завершення робіт дорожникам треба ще відремонтувати штучні споруди та водопропускні труби, встановити бар’єрне огородження та нові дорожні знаки, нанести розмітку.

На об’єкті працюють 300 робітників та 150 одиниць техніки.

– Відновлення автошляху за президентською програмою Велике будівництво має стратегічне значення для розвитку транспортної інфраструктури країни, адже дорога стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине, яка з’єднає східні та західні області України найдовшою автодорогою у державі, — зазначається у повідомленні.

Ремонт траси М-04 розпочався у жовтні 2020 року. Тоді було відновлено 13,3 км дороги. Цього року роботи стартували у березні.

Велике будівництво

Як зазначив раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко, цього року по всій країні буде відновлено чи побудовано 6500 км трас та 245 штучних споруд.

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