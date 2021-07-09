Автомагістраль-Південь завершує Велике будівництво 80 км п’ятихатської траси біля Дніпра

Вже у серпні підрядник Автомагістраль-Південь завершить відновлення 80-кілометрового п’ятихатського напрямку траси М-04 на Дніпропетровщині.

Наразі робітники зосередилися на укладанні верхнього шару покриття, впорядкуванні узбічь, облаштуванні з’їздів та автобусних зупинок.

Ремонт магістралі ведеться у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомляє офіційна сторінка програми у Facebook.

До повного завершення робіт дорожникам треба ще відремонтувати штучні споруди та водопропускні труби, встановити бар’єрне огородження та нові дорожні знаки, нанести розмітку.

На об’єкті працюють 300 робітників та 150 одиниць техніки.

– Відновлення автошляху за президентською програмою Велике будівництво має стратегічне значення для розвитку транспортної інфраструктури країни, адже дорога стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине, яка з’єднає східні та західні області України найдовшою автодорогою у державі, — зазначається у повідомленні.

Ремонт траси М-04 розпочався у жовтні 2020 року. Тоді було відновлено 13,3 км дороги. Цього року роботи стартували у березні.

Як зазначив раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко, цього року по всій країні буде відновлено чи побудовано 6500 км трас та 245 штучних споруд.