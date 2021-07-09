Мемориальный центр Бабий Яр вошел в топ-10 архитектурных проектов Украины

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр вошел в рейтинг самых амбициозных архитектурных проектов Украины, которые сейчас строят. Об этом на своей странице в Instagram сообщил швейцарский архитектор, профессор Базельского университета Мануэль Герц.

Весной этого года вместе с командой Мемориального центра он представил в Бабьем Яру уникальный объект – символическую синагогу Место для размышлений.

Рейтинг самых амбициозных архитектурных проектов Украины, которые еще строят, составил журнал НВ вместе с архитекторами, девелоперами и урбанистами.

— В Украине группа международных архитекторов уже не один месяц работает над комплексной мемориализацией Бабьего Яра. Это будет уникальное пространство, которое уже по решению экспертов, девелоперов, урбанистов и архитекторов вошло в ТОП-10 архитектурных проектов Украины. Мои коллеги убеждены, что Мемориальный центр несомненно оставит след в архитектуре всего XXI века, за что, собственно, и дана высокая оценка, – отметил Мануэль Герц в комментарии Мемориальному центру.

Он также добавил: важно, что этот рейтинг рассказывает об объектах, которые только возводятся, а не тех, которые получили мировое признание. Лично для Мануэля это прекрасная новость, поскольку он также имеет отношение к этому проекту.

— Моя синагога стала первой из серии объектов, которые будут возведены в Бабьем Яру в течение следующих нескольких лет. Этой весной, кто не знает, вместе с командой Мемориального центра Холокоста мы представили в урочище символическую синагогу – Место для размышлений. Горжусь, что имел возможность спроектировать ее и стать частью этой команды, – отметил он.

Герц также сказал, что в целом строительство Мемориального комплекса в Бабьем Яру продлится как минимум до 2026 года. Уже осенью этого года в Бабьем Яру появятся не менее удивительные объекты. К работе над пространством присоединится еще немало талантливых и известных на весь мир архитекторов.

Он уверен, что мемориализация Бабьего Яра еще больше усилит культурное значение украинской столицы в мировой истории.

Мануэль Герц известен как архитектор синагоги в Майнце. Он также занимался трансформацией синагоги в Кельне, строит большую больницу в Сенегале и реализует несколько проектов в Европе и за ее пределами.

Как известно, редакция НВ попросила респондентов опроса – архитекторов, девелоперов и урбанистов – выделить 10 самых амбициозных и самых впечатляющих проектов, которые еще строят, и которые после завершения, наверное, изменят внешний вид некоторых украинских городов и повлияют на их культуру и экономику.

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Десятка вобрала в себя важные наработки современной урбанистики: от идеи гарвардского профессора Эдварда Глейзера о том, что строительство университета уменьшает уровень преступности в городе, до концепции Марианны Борген, мэра Осло, которая считает, что зеленые зоны и развлекательные заведения предотвращают городские теракты.

Большинство фигурантов рейтинга находятся в Киеве. Но есть проекты из Днепра и Ивано-Франковска. Мемориальному центру Бабий Яр также посвящен блок.

Как говорится в материале, на территории площадью 130 гектаров откроют пять музеев, а также культовые сооружения: символическую синагогу, мечеть, христианский храм, пространство для размышлений.

Художники создадут для центра свои инсталляции. Планируется также открыть образовательное пространство, центр изучения и терапии психологических травм и многое другое. Все здания возводятся без фундамента с учетом того, что на части территории яра расположены как захоронения, так и места расстрелов.

Конкурс среди архитекторов на реализацию этого проекта был большим и резонансным, а отбор – справедливым, – подчеркивает Анна Искиэрдо из АIММ. Сам музейно-мемориальный комплекс современный, масштабный и играет важную роль для города.

— В архитектуре легко читается главная задумка – раскрыть трагизм этого места, – говорит эксперт.

Рейтинг опубликован в № 24-25 журнала НВ от 8 июля 2021 года.

В начале года Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр представил художественную концепцию будущего мемориала. Она предусматривает комплексную мемориализацию территории Бабьего Яра.

Комплекс будет включать Музей всех жертв Бабьего Яра 1941–1943, Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе, Музей истории забвения трагедии во времена СССР, Музей Куреневской трагедии, научный и образовательный центр, много художественных объектов.