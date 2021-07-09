Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о главных рисках введения в Украине обязательной накопительной пенсионной системы.

По словам Лазебной, долгое время в Украине не было институционального регулятора, который бы имел ресурсы и специалистов для регулирования системы пенсионных накоплений.

— Поэтому нам нужен сильный и профессиональный регулятор. Если хотя бы одного из этих двух компонентов не будет — это риски. Для того чтобы система работала надежно, государство должно обеспечить контроль над тем, чтобы все предусмотренные законодательством механизмы защиты работали на практике, — отметила Лазебная.

Министр добавила, что работа в этом направлении уже идет, есть первые законодательные инициативы по расширению возможностей Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также усиление контроля на рынке.

Второй проблемой Лазебная считает расширение перечня надежных инвестиционных инструментов, которые будут направлять пенсионные накоплении в важные отрасли экономики, способствовать росту ВВП и образованию новых рабочих мест.

В этом направлении, по мнению министра, нужно проводить совместную работу экономического блока правительства и финрегуляторов.

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Важным в этом вопросе является и недавно подписанный меморандум с международными партнерами по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Третьей задачей для надежной работы системы Лазебная считает создание дополнительной защиты для инвестированных пенсионных активов.

А именно защиты от невозврата и признания их неплатежеспособными.

По мнению Лазебной, для запуска системы потребуется не менее 1,5 года для подготовки.