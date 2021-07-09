Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла про головні ризики запровадження в Україні обов’язкової накопичувальної пенсійної системи .

За словами Лазебної, довгий час в Україні не було інституційного регулятора, який би мав ресурси та фахівців для регулювання системи пенсійних накопичень.

– Тому нам потрібен сильний і професійний регулятор. Якщо хоча б одного з цих двох компонентів не буде – це ризики. Для того щоб система працювала надійно, держава повинна забезпечити контроль над тим, щоб всі передбачені законодавством механізми захисту працювали на практиці, – наголосила Лазебна.

Міністр додала, що робота в цьому напрямку вже триває, є перші законодавчі ініціативи щодо розширення можливостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також посилення контролю на ринку.

Другою проблемою Лазебна вважає розширення переліку надійних інвестиційних інструментів, які спрямовуватимуть пенсійні накопиченні у важливі галузі економіки, сприятимуть зростанню ВВП та утворенню нових робочих місць.

У цьому напрямку, на думку міністра, потрібно проводити спільну роботу економічного блоку уряду та фінрегуляторів.

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Важливим у цьому питанні є і нещодавно підписаний меморандум із міжнародними партнерами з розвитку інфраструктури фондового ринку.

Третім завданням для надійної роботи системи Лазебна вважає створення додаткового захисту для інвестованих пенсійних активів.

А саме захисту від неповернення та визнання їх неплатоспроможними.

На думку Лазебної, для запуску системи потрібно буде щонайменше 1,5 роки для підготовки.