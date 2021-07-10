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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На Донбассе из-за обстрела боевиков один военный погиб: еще трое ранены

Військовий

В зоне ООС из-за обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Еще трех бойцов ранили оккупанты.

В результате вражеского обстрела украинский защитник получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Еще один военный получил ранение и двое бойцов — боевое травмирование. Украинских военнослужащих доставили в лечебное учреждение. Врачи оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.

За прошедшие сутки штаб ООС зафиксировал 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Враг вел огонь возле нескольких населенных пунктов. Среди них Зайцево, Невельске, Новотошковское, Пески, Троицкое, Новозвановка, Новомихайловка, Авдеевка, Орехово.

Оккупанты обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 122 мм, минометов 120 калибра, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и прочее.

Потерь на Донбассе за текущие сутки среди украинских защитников нет. На обстрелы российских наемников украинские военные открывали огонь.

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Потери в зоне ООС на Донбассе: погиб военный ВСУ, еще один ранен

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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