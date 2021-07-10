У зоні ООС через обстріл бойовиків загинув український військовослужбовець. Ще трьох бійців поранили окупанти.

У результаті ворожого обстрілу український захисник отримав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким загиблого.

Ще один військовий отримав поранення та двоє бійців – бойове травмування. Українських військовослужбовців доставили до лікувального закладу. Лікарі оцінюють стан їхнього здоров’я як задовільний.

За минулу добу штаб ООС зафіксував 13 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Ворог вів вогонь біля декількох населених пунктів. Серед них Зайцеве, Невельське, Новотошківське, Піски, Троїцьке, Новозванівка, Новомихайлівка, Авдіївка, Оріхове.

Окупанти обстріляли українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів, артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 калібру, протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї та інше.

Втрат на Донбасі за поточну добу серед українських захисників немає. На обстріли російських найманців українські військові відкривали вогонь у відповідь.