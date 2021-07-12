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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Служебные собаки пограничников впервые в истории примут участие в параде ко Дню Независимости

Служебные собаки пограничников впервые в истории примут участие в параде ко Дню Независимости

Четвероногие друзья украинских пограничников впервые за всю историю государства станут участниками парада по случаю 30-летия Независимости страны.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Служебные собаки пограничников впервые в истории примут участие в параде ко Дню Независимости

По данным ведомства, подготовку парадного расчета кинологов и собак уже начали на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины, расположенном в городе Великие Мосты Львовской области.

Для участия в торжественных мероприятиях отобрали 33 кинологов со служебными четвероногими напарниками, которые будут представлять украинских пограничников на День Независимости.

Служебные собаки пограничников впервые в истории примут участие в параде ко Дню Независимости

Все собаки-участники парада специализируются на поиске оружия и наркотических средств. Тренированные животные уже успели проявить себя на службе.

По данным пограничного ведомства, тренировки во Львовской области продлятся до конца июля, а затем продолжатся в Киеве. Четвероногие друзья должны привыкнуть к месту, в котором будут проводить торжества. Также они не должны реагировать на любые раздражители (толпа, шум, свист и другое).

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Фото: Госпогранслужба

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