Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Службові собаки прикордонників вперше в історії візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

Службові собаки прикордонників вперше в історії візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

Чотирилапі друзі українських прикордонників вперше за всю історію держави стануть учасниками параду з нагоди 30-річчя Незалежності країни.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Службові собаки прикордонників вперше в історії візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

За даними відомства, підготовку парадного розрахунку кінологів та собак уже розпочали на базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України, розташованому у місті Великі Мости Львівської області.

Для участі в урочистих заходах відібрали 33 кінологів зі службовими чотирилапими напарниками, які представлятимуть українських прикордонників на День Незалежності.

Службові собаки прикордонників вперше в історії візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

Усі собаки-учасники параду спеціалізуються на пошуку зброї та наркотичних засобів. Треновані тварини вже встигли проявити себе на службі.

За даними прикордонного відомства, тренування у Львівській області триватимуть до кінця липня, а згодом продовжаться у Києві. Чотирилапі друзі мають звикнути до місця, у якому проводитимуть урочистості. Також вони не мають реагувати на будь-які подразники (натовп, шум, свист тощо).

Читайте
Міноборони назвало вартість підборів, які закупили для жінок-військових до Дня незалежності

Фото: Держприкордонслужба

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка