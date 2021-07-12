Службові собаки прикордонників вперше в історії візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

Чотирилапі друзі українських прикордонників вперше за всю історію держави стануть учасниками параду з нагоди 30-річчя Незалежності країни.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними відомства, підготовку парадного розрахунку кінологів та собак уже розпочали на базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України, розташованому у місті Великі Мости Львівської області.

Для участі в урочистих заходах відібрали 33 кінологів зі службовими чотирилапими напарниками, які представлятимуть українських прикордонників на День Незалежності.

Усі собаки-учасники параду спеціалізуються на пошуку зброї та наркотичних засобів. Треновані тварини вже встигли проявити себе на службі.

За даними прикордонного відомства, тренування у Львівській області триватимуть до кінця липня, а згодом продовжаться у Києві. Чотирилапі друзі мають звикнути до місця, у якому проводитимуть урочистості. Також вони не мають реагувати на будь-які подразники (натовп, шум, свист тощо).