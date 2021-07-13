В Украине с 14 июля начинается подача электронных заявлений в высшие учебные заведения в системе Единой государственной базы по вопросам образования.

Как сообщили в государственном предприятии Инфоресурс по вопросам образования, первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными из-за того, что система перегружается.

— Уже завтра, 14 июля, стартует представления электронных заявлений в учреждения образования. Обратите внимание, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными — система перегружается из-за большого количества одновременных обращений. Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем. Но и не откладывайте все на последние часы, — сообщили в ведомстве.

Заявления на бюджетную форму обучения будут приниматься с 14 по 23 июля. Поступающие на контрактную форму обучения могут подать до 30 заявлений, а на бюджетную форму — до пяти.

Сейчас поступающие на основе полного общего среднего образования уже создали 166 999 электронных кабинетов, поступающие на основе высшего образования создали 16 798 кабинетов, а поступающие на основе младшего специалиста — 21 125 кабинетов.

Источник: ГП Инфоресурс