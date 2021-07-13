В Україні з 14 липня починається подача електронних заяв до вищих навчальних закладів в системі Єдиної державної бази з питань освіти.

Як повідомили в державному підприємстві Інфоресурс з питань освіти, перші дні подачі заяв зазвичай є найбільш проблемними через те, що система перевантажується.

– Уже завтра, 14 липня, стартує подання електронних заяв до закладів освіти. Зверніть увагу, що перші дні подачі заяв зазвичай є найбільш проблемними – система перевантажується через велику кількість одночасних звернень. Не поспішайте все зробити в перший день, часу вистачить усім. Але і не відкладайте все на останні години, – повідомили у відомстві.

Заяви на бюджетну форму навчання прийматимуть з 14 по 23 липня. Вступники на контрактну форму навчання можуть подати до 30 заяв, а на місця державного замовлення – до п’яти.

Зараз вступники на основі повної загальної середньої освіти вже створили 166 999 електронних кабінетів, на основі вищої освіти створили 16 798 кабінетів, а вступники на основі молодшого спеціаліста – 21 125 кабінетів.

Читайте Як випускникам з окупованих Донбасу та Криму подати документи до українських вишів: пояснення МОН

Джерело: ДП Інфоресурс