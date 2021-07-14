14 липня Кабінет міністрів ухвалив рішення про встановлення щомісячних доплат для майже 400 тис. військовослужбовців-пенсіонерів.

Сума доплат становитиме 2 тис. грн. Крім того, члени уряду встановили мінімальну пенсійну виплату на рівні 3 854 грн.

– Питання підвищення пенсій військовим потребувало нагального вирішення. За ініціативи президента України Володимира Зеленського сьогодні це зроблено й сотні тисяч військових та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати, – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Питання індексації пенсій для військових не було врегульовано з часу внесення змін до закону про індексацію грошових доходів населення.

Через це пенсії, призначені сьогодні та до 2018 року, відрізнялись майже вдвічі.

Крім того, уряд підвищив виплати й учасникам бойових дій, які втратили працездатність.

9 липня очільник уряду анонсував, що понад 40 тис. осіб повинні отримувати майже на 700 грн більше.

Разом із тим, Денис Шмигаль доручив заступнику міністра соціальної політики покинути засідання уряду, щоб гарантувати військовослужбовцям, які зібрались під будівлею уряду, що вони будуть повністю забезпечені пенсійними виплатами в належних розмірах.