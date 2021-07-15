Погода на выходные в Украине 17 — 18 июля 2021

Выходные 17 и 18 июля принесут как жару, так и дожди. Факты ICTV подготовили подробный прогноз погоды, чтобы вы смогли заранее запланировать свой отдых.

В субботу, 17 июля во всех западных регионах пройдут слабые дожди. Температура составит от +28 до +33.

В центральной части дожди пройдут в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, остальные регионы — без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +32 до +34 днем ​​и от +18 до +20 ночью.

На севере синоптики прогнозируют дождь, воздух прогреется от +31 до +34.

На востоке и юге до сих пор сухо и жарко. Температура будет колебаться от +33 до +36 днем, а ночью — от +19 до +23.

В воскресенье, 18 июля на западе Украины пройдут дожди и днем ​​и ночью во всех областях. Зато будет тепло, температура составит от +28 до +31, а ночью воздух остынет до +16 — +20.

В центральных регионах без осадков, дождь синоптики прогнозируют только в Черкасской и Винницкой областях.

Температура воздуха будет колебаться от +32 до +34 днем ​​и от +18 до +20.

На севере погода будет дождливой, осадки ожидаются и днем ​​и ночью.

Воздух прогреется от +31 до +34, а ночью остынет до +19 — +21.

На юге и востоке сухо, солнечно и очень жарко.

Температура будет колебаться от +33 до +37, а ночью — от +18 до +22.