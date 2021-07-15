Погода на вихідні в Україні 17 – 18 липня 2021

Вихідні 17 та 18 липня принесуть як спеку, так і дощі. Факти ICTV підготували детальний прогноз погоди, щоб ви змогли заздалегідь запланувати свій відпочинок.

У субботу, 17 липня в усіх західних регіонах пройдуть слабкі дощі. Температура становитиме від +28 до +33.

У центральній частині дощі пройдуть у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях, решта регіонів – без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +32 до +34 вдень та від +18 до +20 вночі.

На півночі синоптики прогнозують дощ, повітря прогріється від +31 до +34.

На сході та півдні досі сухо та спекотно. Температура коливатиметься від +33 до +36 вдень, а вночі – від +19 до +23.

У неділю, 18 липня на заході України дощитиме і вдень і вночі в усіх областях. Натомість буде тепло, температура становитиме від +28 до +31, а вночі повітря остине до +16 – +20.

У центральних регіонах переважно без опадів, зливу синоптики прогнозують лише у Черкаській та Вінницькій областях.

Температура повітря коливатиметься від +32 до +34 вдень та від +18 до +20.

На півночі погода буде дощовою, опади очікуються і вдень і вночі.

Повітря прогріється від +31 до +34, а вночі охолоне до +19 – +21.

На півдні та сході сухо, сонячно та дуже спекотно.

Температура коливатиметься від +33 до +37, а вночі – від +18 до +22.