В Украине по состоянию на утро 16 июля из-за непогоды без электричества остались 169 населенных пунктов. Больше всего — во Львовской области.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

— По состоянию на 7.00 16 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 169 населенных пунктов в трех областях (Львовская — 79, Закарпатская — 59 и Сумская — 31), — сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, погода в Украине сегодня будет жаркой, но местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут до +35 градусов тепла.