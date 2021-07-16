В Україні станом на ранок 16 липня через негоду без електрики залишилися 169 населених пунктів. Найбільше – у Львівській області.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

– Станом на 7.00 16 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 169 населених пунктів у трьох областях (Львівська – 79, Закарпатська – 59 і Сумська – 31), – повідомили в відомстві.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні буде спекотною, але місцями пройдуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть до +35 градусів тепла.