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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

В Україні через негоду без світла залишилися 169 населених пунктів

електроенергія

В Україні станом на ранок 16 липня через негоду без електрики залишилися 169 населених пунктів. Найбільше – у Львівській області. 

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

– Станом на 7.00 16 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 169 населених пунктів у трьох областях (Львівська – 79, Закарпатська – 59 і Сумська – 31), – повідомили в відомстві.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні буде спекотною, але місцями пройдуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть до +35 градусів тепла.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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