Погода в Украине в пятницу, 16 июля, будет жаркой, но местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут до +35 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Днем будет от +31 до +33 тепла, а ночью от +19 до +21 градусов.

В центре и на севере страны также будет жарко. Днем столбики термометров покажут +32 до +34 тепла, а ночью будет в пределах +22 градусов. Ожидаются дожди в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В юго-восточных областях в дневное время будет от +31 до +35 тепла, а ночью ожидается от +19 до +23 градусов. Дожди пройдут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В Киеве температура воздуха днем достигнет +34 тепла, а ночью будет в пределах +22 градусов. В столице также ожидается дождь.