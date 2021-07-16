Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что во время ключевой фазы рассмотрения дела относительно сбитого рейса MH17 в 2014 году над временно оккупированной территорией Донбасса суд должен рассмотреть основную версию, выдвинутую обвинением, и ответить на три ключевых вопроса.

Среди них — сбили ли самолет из зенитного ракетного комплекса БУК, запустили ракету ли с поля возле поселка Первомайский и какова роль обвиняемых в этом событии.

По ее словам, предварительная стадия рассмотрения дела в суде завершилась в мае. Адвокаты одного из обвиняемых смогли должным образом ознакомиться с материалами производства, также суд рассмотрел запросы сторон и проинспектировал реконструкцию обломков самолета.

Прокурор отметила, что 7 июня началось рассмотрение дела по существу. Сейчас заседание по производству продолжаются в Нидерландах, так как большинство погибших (196 человек) — граждане этого государства.

По словам украинского прокурора, сейчас расследование дела о сбивании самолета рейса MH17 не завершилось. Украина предоставляет необходимые материалы для рассмотрения производства в суде.

Следствие намерено установить других людей, причастных к преступлению, в частности, лиц, запустивших ракету и отдавших соответствующий приказ.

17 июля 2014 года самолет рейса MH17 сбили в небе над временно оккупированной территорией Донецкой области. Авиарейс следовал из Амстердама в Куала-Лумпур.

Все 298 человек, находившиеся на борту самолета, погибли. Среди них были граждане Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Окружной суд Гааги с 9 марта 2020 года рассматривает дело относительно четырех подозреваемых.