Министерство соцполитики Украины готовится к проведению масштабных проверок получателей субсидий, говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

Инспекции будут проводить в жилищах лиц, которые получают бюджетные средства от государства или претендуют на их получение.

Инспекторы будут осуществлять проверки по месту жительства для того, чтобы определить правдивость сведений, являющихся основанием для получения субсидии.

Такие визиты домой будут проходить вместе с представителем территориальной общинны.

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— Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, влияющих на установление права на получение социальной поддержки и определения ее размера), — говорится в тексте постановления.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года, отмечается на сайте Министерства социальной политики.