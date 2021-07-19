Міністерство соцполітики України готується до проведення масштабних перевірок отримувачів субсидій, йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

Інспекції проводитимуть у помешканнях тих осіб, які отримують бюджетні кошти від держави або претендують на отримання.

Інспектори здійснюватимуть перевірки за місцем проживання, щоб визначити правдивість відомостей, які є підставою для отримання субсидії.

Такі візити до помешкань відбуватимуться разом із представником територіальної громади.

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– Відвідувати разом із представником територіальної громади отримувачів соціальної підтримки за місцем проживання (з метою визначення правдивості відомостей, які впливають на встановлення права на отримання соціальної підтримки та визначення її розміру), – йдеться в тексті постанови.

Документ набуває чинності з 1 січня 2022 року, зазначається на сайті Міністерства соціальної політики.