Пенсионеры старше 75 лет с октября будут получать доплаты – Лазебная

Повышение пенсий в октябре планируется для людей в возрасте 75+. Они будут получать адресные выплаты в размере 400 грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на форуме Украина 30. Трудовые ресурсы.

По ее словам, еще в декабря 2019 года президент Владимир Зеленский пообещал постепенное увеличение пенсий для пожилых людей, и эта инициатива будет продолжена.

— С октября этого года адресные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет, — отметила Лазебная.

Сейчас Минсоцполитики работает над тем, чтобы включить в эту президентскую программу и пенсионеров в возрасте от 70 лет.

Повышение пенсий для категории украинцев 75+ планировалось с 1 июля, но из-за нехватки ресурсов запланированную доплату к пенсии перенесли на октябрь.

С октября пенсионеры будут получать по 400 грн ежемесячно.