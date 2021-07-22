Президент Украины Владимир Зеленский наградил семиклассницу из Закарпатья Татьяну Тулайдан медалью За спасенную жизнь.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

12-летняя девочка спасла семилетнего брата и еще троих соседских детей от наводнения, которое произошло в поселке городского типа Ясиня Раховского района 14 июля.

Девочка выключила электричество в доме. Затем вместе с младшим братом забрала троих детей из соседнего дома и отвела их на чердак.

Вода в доме достигала метра. Родители детей в это время работали на поле.

Глава ГСЧС Украины в Закарпатской области Роман Гудак предложил номинировать Татьяну Тулайдан на получение премии Герой-спасатель года.