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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Девочка, спасшая четырех детей на Закарпатье, получила медаль президента

Тетяна Тулайдан врятувала чотирьох дітей від повені

Президент Украины Владимир Зеленский наградил семиклассницу из Закарпатья Татьяну Тулайдан медалью За спасенную жизнь.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

12-летняя девочка спасла семилетнего брата и еще троих соседских детей от наводнения, которое произошло в поселке городского типа Ясиня Раховского района 14 июля.

Девочка выключила электричество в доме. Затем вместе с младшим братом забрала троих детей из соседнего дома и отвела их на чердак.

Вода в доме достигала метра. Родители детей в это время работали на поле.

Глава ГСЧС Украины в Закарпатской области Роман Гудак предложил номинировать Татьяну Тулайдан на получение премии Герой-спасатель года.

Источник: Офис президента

Фото: ГСЧС

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