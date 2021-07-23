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Юлія Захарченко |

Деревопад, пошкоджені та затоплені будинки: наслідки негоди в Україні

Деревопад, пошкоджені та затоплені будинки: наслідки негоди в Україні

Минулої доби негода пошкодила конструкції для електропостачання, повалила близько сотні дерев, підтопила будинки та двори.

Інтенсивні дощі затопили 38 приватних житлових будинків та дворів, сильний вітер (місцями шквальний) повалив дерева та пошкодив близько 100 покрівель.

Наслідки негоди в Україні (Донецькій, Луганській та Одеській областях)

З небезпечних місць евакуювали близько 18 людей. Всього з початку негоди відкачали близько 2 тис. кв. м води. Рятувальники розрізали та прибрали повалені дерева. Для робіт залучили 238 працівників та 57 одиниць техніки ДСНС.

У Донецькій області пошкоджено 77 будинків, три школи та вісім адміністративних об’єктів. На Луганщині пошкоджено два 5-ти поверхові житлові будинки, частково дах лікарні у місті Сватове та школи у Троїцькому.

Наслідки негоди в Україні (Донецькій, Луганській та Одеській областях)

Наслідки негоди в Україні (Донецькій, Луганській та Одеській областях)

В Одеській області підтопило 38 приватних житлових будинків та ділянок садиби, відкачали близько 2 тис. кв. м води. Рятувальники знижують рівень підтоплення з проїзних частин самопливом.

Роботи для ліквідації наслідків негоди тривають. ДСНС закликає громадян слідкувати за штормовими попередженнями синоптиків.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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