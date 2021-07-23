Наслідки негоди в Україні (Донецькій, Луганській та Одеській областях)

Минулої доби негода пошкодила конструкції для електропостачання, повалила близько сотні дерев, підтопила будинки та двори.

Інтенсивні дощі затопили 38 приватних житлових будинків та дворів, сильний вітер (місцями шквальний) повалив дерева та пошкодив близько 100 покрівель.

З небезпечних місць евакуювали близько 18 людей. Всього з початку негоди відкачали близько 2 тис. кв. м води. Рятувальники розрізали та прибрали повалені дерева. Для робіт залучили 238 працівників та 57 одиниць техніки ДСНС.

У Донецькій області пошкоджено 77 будинків, три школи та вісім адміністративних об’єктів. На Луганщині пошкоджено два 5-ти поверхові житлові будинки, частково дах лікарні у місті Сватове та школи у Троїцькому.

В Одеській області підтопило 38 приватних житлових будинків та ділянок садиби, відкачали близько 2 тис. кв. м води. Рятувальники знижують рівень підтоплення з проїзних частин самопливом.

Роботи для ліквідації наслідків негоди тривають. ДСНС закликає громадян слідкувати за штормовими попередженнями синоптиків.