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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

На Крите застряли туристы из Днепра: что известно

вантажний літак Boeing 737

В аэропорту греческого города Ираклион на острове Крит застряли несколько сотен украинских туристов.

Рейс авиакомпании WindRose, который должен был вылететь в Днепр в 8.40 утра по местному времени, был несколько раз перенесен.

При этом перевозчик долгое время запрещал турагентству перемещать пассажиров в отель, где их должны были покормить.

— Причину задержки не озвучивают. Есть предположение, что это связано с большими лесными пожарами в Турции, поскольку еще много рейсов отложено, в том числе из Турции и Египта, — рассказала одна из туристок Олеся Антошкина на своей странице в Facebook.

По ее словам, позже авиакомпания признала свою неправоту и транспортировала людей в отель, где их накормили, а также предоставили воду и возможность отдохнуть.

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На данный момент вылет рейса назначен на 19.20, а украинцев выселят из отеля в 17.00, после чего доставят в аэропорт, если вылет самолета в очередной раз не перенесут.

Туристи на Кріті
Туристи на Кріті
Туристи на Кріті
Туристи на Кріті
На Крите застряли туристы из Днепра: что известно / 2 фотографии

Фото: Наше місто

Фото: Depositphotos

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