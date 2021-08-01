На Криті застрягли туристи з Дніпра: що відомо

В аеропорту грецького міста Іракліон на острові Крит застрягли кілька сотень українських туристів.

Рейс авіакомпанії WindRose, який мав вилетіти до Дніпра о 8.40 ранку за місцевим часом, було кілька разів перенесено.

При цьому перевізник довгий час забороняв турагенції переміщати пасажирів до готелю, де їх мали погодувати.

– Причину затримки не озвучують. Є припущення, що це пов’язано з масштабними лісовими пожежами в Туреччині, оскільки ще багато рейсів відкладено, зокрема з Туреччини та Єгипту, – розповіла одна з туристок Олеся Антошкіна на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, пізніше авіакомпанія визнала свою неправоту та транспортувала людей до готелю, де їх нагодували, а також надали воду та можливість відпочити.

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Наразі виліт рейсу заплановано на 19.20, а українців виселять з готелю о 17.00, після чого доставлять в аеропорт, якщо виліт літака вкотре не перенесуть.

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Фото: Наше місто