День независимости Украины: как изменились Вооруженные силы

В этом году 30-летие отметит не только Украина, но и ее Вооруженные силы, которые за последние годы стали настоящим щитом нашего государства.

В начале вооруженной агрессии России нашим воинам приходилось работать в сверхсложных условиях. Сейчас же армия восстановилась и является одной из сильнейших на континенте.

Но этому предшествовали трудный путь и упадок Вооруженных сил в течение президентства Виктора Януковича.

Факты ICTV рассказывают, какие изменения претерпела армия за 30 лет независимости Украины.

Ранний путь

Днем рождения ВСУ можно считать 6 декабря 1991 года — день, когда приняли закон О Вооруженных силах Украины. В наследство от Советского Союза наше государство получило одну из самых мощных армий в Европе, которая на момент провозглашения независимости Украины насчитывала около 980 тыс. человек и тысячи единиц техники.

Но военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что украинская армия родилась гораздо позже.

— До 2014 года была псевдосоветская наследственность, опиравшаяся на ценности и традиции советской армии во Второй мировой войне… Армия была “сама в себе”. Это был закрытый общественный институт, о котором знали очень мало и мало им интересовались… Если говорить о современной украинской армии, то она родилась не 6 декабря 1991 года. Она начала рождаться с марта 2014 года. Донецкий аэропорт, Иловайск, освобождение Славянска и Краматорска, бои под Угледаром, Луганский аэропорт — в этих боях рождалась украинская армия. Тогда она перестала быть маленькой постсоветской и стала украинской, — объясняет Кочевенко.

Однако молодое государство не могло обслуживать такое мощное войско, поэтому очень быстро началось разоружение Украины, что также было обусловлено политикой государства.

В те времена мы тяготели к ядерному разоружению и попытке стать внеблоковой страной, поэтому Украина начала “распродажу” вооружения. Способствовала такому решению и сложная экономическая ситуация в стране.

До проведения денежной реформы в нашем государстве наблюдались гиперинфляция и проблемы с поставками определенных товаров. Поэтому не удивительно, что средства пытались найти в любой сфере.

Деньги, которые получили от продажи техники (БМП, танков, самолетов, вертолетов), пошли на развитие Вооруженных сил Украины. К началу 2000-х годов удавалось выделять на армию около 2% ВВП.

Но даже тогда наша армия оставалась боеспособной, говорит Фактам ICTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В период 1990-2000-х годов наши Вооруженные силы участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

— Процедура создания была правильная и позитивная. Боеспособность армии тогда была высокой, ведь было много оружия, бойцы были обучены. С другой стороны — дух бойцов падал. Армия ведь не была отделена от государства. Всем бойцам задерживали зарплату, в целом она была низкой… В начале 2000-х ситуация начала исправляться. Говорили о том, чтобы армия перешла на контракт. Начались сокращения избыточного вооружения, которое было очень трудно содержать. Украина участвовала в миротворческих операциях и получала очень хорошие отзывы. Наши бойцы, находившиеся в бывшей Югославии, в Ираке, в странах Африки, имеют хорошие отзывы об уровне подготовки и профессионализме, — говорит Мусиенко.

Также ВСУ продемонстрировали готовность защищать Украину во время конфликта вокруг острова Тузла. Тогда второй президент Украины Леонид Кучма экстренно прервал свой визит в Бразилию, чтобы выполнить обязанности главнокомандующего. Наше государство быстро привело войска в боевую готовность, начало учения и дало понять, что готово защищать свою территорию.

Но Украине и в дальнейшем приходилось продавать избыточное вооружение. В середине 2000-х годов Украина уничтожила десятки тысяч единиц вооружения по разным договорам, в частности с ЕС и НАТО.

А финансирование армии начало понемногу уменьшаться. В 2000-х годах на расходы ВСУ шло примерно 1,7-1,8% ВВП, что можно было бы объяснить и значительным сокращением вооружений и кадровых военных.

В 2009 году украинское войско насчитывало около 200 тыс. человек. Даже несмотря на значительное сокращение армии, самое худшее было впереди.

Уничтожение армии при Януковиче

Пожалуй, худшее время в истории ВСУ приходилось на президентство Виктора Януковича, который фактически привел их к чрезвычайно слабому состоянию, в котором пришлось противостоять нападению России через несколько лет.

Уже в первый год правления печально известного украинского президента фактические расходы на армию сократились. Несмотря на запланированные 1,15% ВВП, Вооруженные силы получили менее 1% ВВП в 2010 году.

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К моменту бегства четвертого президента из Украины и его отстранения с должности расходы на армию колебались на уровне 1%.

— Армии постепенно перекрывали кислород. Снижали количество учений, уменьшали количество техники, недоукомплектовывали подразделения, не давали им нормально учиться. Не выделялось топливо, не выделялись боекомплекты. Это происходило не резко, чтобы этого не было заметно, — вспоминает Кочевенко.

Во времена Януковича очень много вопросов вызвало военное руководство Украины. Фактически, на ключевые должности назначались российские агенты. Например, уроженец России Павел Лебедев тогда занимал должность министра обороны. Один из его предшественников Михаил Ежель также был уроженцем РФ.

А в 2014 году против него возбудили более 50 дел. Причина — участие в уничтожении обороноспособности и тылового обеспечения ВСУ.

— Есть основания полагать, что осуществлялись сознательные шаги, направленные на снижение боеспособности украинской армии. Проводилось сокращение воинских частей, не хватало финансирования. Создавалось впечатление, что подрывают нашу обороноспособность, — говорит о том периоде Мусиенко.

А после Революции достоинства у всех отпали сомнения относительно того, зачем на руководящие должности в Вооруженных силах назначались люди со значительными связями в России, ведь большинство руководителей бежали из Украины.

В 2020 году Государственное бюро расследований сообщило, что экс-начальнику Генштаба времен четвертого главы государства Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Его подозревают в подрыве обороноспособности Украины и содействии РФ в противоукраинской деятельности.

После начала судебного процесса над Януковичем многие военные рассказывали, что не проводилось никаких работ по развитию и модернизации украинской армии.

— Во время президентства Януковича не было проведено ни одного стратегического учения в ВСУ. Ни одного обучения с боевой стрельбой на уровне бригад. Такого не знали ВСУ, чтобы за четыре года бригада не вышла с авиацией на полигон — такого не было. Настроения против Виктора Федоровича в армии были очень сильные, — заявил во время допроса в суде экс-исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль.

Кроме того, проблемы были и с обеспечением армии. Сборы резервистов не проводились с 2010 по 2014 годы, а военкоматы не работали должным образом.

Сократилась и численность бойцов ВСУ. В 2013 году наша армия насчитывала около 168 тыс. человек, что вместе с отсутствием надлежащего обеспечения можно было назвать трагедией в оборонном секторе.

Возрождение армии

Можно сказать, что подъем украинской армии приходится на период с 2014 года и до сегодняшнего дня. Причиной этому стала гибридная агрессия России: аннексия Крыма, а затем оккупация части Донецкой и Луганской областей.

Для защиты территориальной целостности Украины на передовую попадали воины с опытом ведения боевых действий. Но не только их усилиями удалось остановить наступление России.

Значительную роль тогда сыграли добровольцы и волонтеры, которые обеспечивали армию оснащением, необходимым для противостояния РФ. Конечно, какое-то вооружение у ослабевшей украинской армии было, но его было недостаточно для полноценного ответа агрессору.

После событий 2014 года стало понятно, что положение дел в оборонной сфере нужно кардинально исправлять. Во-первых, обеспечить войска нормальным финансированием, во-вторых — отойти от советских “методичек” и привести Вооруженные силы к стандартам НАТО.

— Важно постепенное движение к стандартам НАТО и реформы. Это и создание бригад по стандартам Альянса, и постепенное создание сержантского корпуса, когда младший офицерский состав получает полномочия, важные в боевых условиях. Постепенное ускорение ремонта и модернизации военной техники также является важным, — объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований.

Уже в 2015 году финансирование Вооруженных сил увеличилось до 44,6 млрд грн, а впоследствии на нужды военных нашли еще 5,3 млрд грн.

Это было важным шагом, но наряду с ним важно не забывать о профессионализме украинских военных и увеличении их численности.

— Изменились принципы управления, которые продиктованы военным опытом. Мы перестали мыслить категориями Второй мировой войны — войны фронтами и корпусами и т.п. Каждая бригада стремится быть маленькой армией и способна решать задачи в зоне своей ответственности… 95-я бригада, которая начинала войну аэромобильной, а ныне десантно-штурмовая, кроме трех десантно-штурмовых батальонов, имеет собственную артиллерийскую группу, собственный зенитно-ракетный дивизион, собственную танковую роту… Даже если ее отрезать от контактов с другими подразделениями и верховным командованием, она может выполнить боевую задачу, — говорит военный эксперт.

После начала российской агрессии внедрялось много изменений, которые работали на идентичность украинской армии. Так, ВСУ отошли от советской символики, званий, и даже приветствия.

Вместо Здравствуйте, товарищи, в рядах украинских войск с 2018 года звучит Слава Украине — Героям слава. А в начале 2021 года на стандарты НАТО перевели все звания.

В целом происходит постепенный переход не только к стандартам Альянса, но и к современному вооружению. Однако этот процесс сегодня слишком медленный.

По словам Кочевенко, сейчас большинство вооружения до сих пор является наследием Советского Союза и не соответствует стандартам Альянса. Например, в НАТО используют патроны калибра 5.52 для винтовок, тогда как в Украине — 5.45. Это означает, что в боевых условиях у наших военных просто не смогут взять патроны и наоборот.

А перевооружение — удовольствие не из дешевых, даже если речь идет только о сухопутных войсках Украины.

— Я думаю, это будет стоить не менее $100 млрд. И это только для того, чтобы закрыть определенные базовые проблемы. Мы оставляем за скобками вопрос развития авиации и флота, ведь это невероятно дорого. Один БТР, условно, стоит $2 млн, а одна ракета — около $100 тыс. Можно только представить, сколько нам всего этого нужно… Наверное, никто на самом деле и не брался сосчитать стоимость вывода ВСУ на уровень, например, Вооруженных сил Великобритании, — говорит Кочевенко.

К сожалению, и сегодня основным оружием наших военных является автомат Калашникова, транспортным средством — ГАЗ-66, а среди танков доминирует Т-64, который пытаются обновить.

Конечно, нельзя идти путем модернизации только с помощью зарубежного вооружения. Необходимо развивать и собственный сектор оборонного производства.

Ракетный комплекс Ольха-М

В 2014 году предприятия по производству вооружения перешли на усиленный режим работы. Среди важных вооружений, которые передали ВСУ, можно выделить самоходные артиллерийские установки Акация и Гвоздика, бронежилет Корсар-М4, ракетный комплекс Ольха.

Но на этом нельзя останавливаться, ведь у нас есть много предприятий, которые готовы работать ради вооружения наших военных, если только будет соответствующий заказ от государства.

Военный эксперт вспоминает Кременчугский автомобильный завод, чьи КрАЗы могли бы быть не только прекрасным дополнением для украинских военных, но и встать на вооружение других государств, ведь ими активно интересовались.

Также можно было бы обратить внимание на агентство UA.RPA, которое представляло свои системы контрснайперской борьбы. По словам Кочевенко, они могли бы стать отечественной разработкой, которая была бы в несколько раз дешевле французских аналогов.

Только начало

Украинская армия прошла невероятный путь и является одной из сильнейших на континенте по рейтингу Global Firepower.

Но нам нужно еще многое сделать, чтобы закрепиться в топе европейских Вооруженных сил. По мнению Мусиенко, сегодня есть много важных вопросов, в частности ракетная программа и увеличение внимания к флоту.

— Нам просто необходимо развивать ракетную программу, ведь нам нужен щит, который будет защищать Украину. Все ее добрые начала, которые сейчас есть, нужно развивать и в дальнейшем… Нужно улучшить авиацию. Я бы делал все для того, чтобы договориться с американцами о появлении истребителей F-16 в Украине. Следует постепенно увеличить и внимание к ВМС и производить нашу составляющую на флоте (самостоятельно или с американцами или британцами), — считает Мусиенко.

Международное сотрудничество также является важной составляющей. В течение последних лет количество международных военных учений, в которых принимает участие Украина, выросло, как и сотрудничество в военной сфере.

Нужно не останавливаться на достигнутом и искать новых партнеров. Руководитель Центра военно-правовых исследований отмечает сотрудничество Украины и Турции в вопросе беспилотников Bayraktar и интерес со стороны Азербайджана.

И хотя беспилотники для Украины являются важным типом вооружения, многого до сих пор не хватает, чтобы вывести эффективность на максимум.

После начала вооруженной агрессии РФ против нашего государства необходимость новейших типов вооружения диктовалась тактикой врага.

— За период войны существенно возросло качество обеспечения амуницией. Появились новые бронежилеты, каски, обувь, униформа, разгрузочные пояса. Появились новые системы связи, в частности американские Harris, тепловизоры, приборы ночного видения. Но практически не изменились средства поражения… Единичные украинские разработки (Ольха, Нептун) и помощь наших союзников, в частности Javelin — это капля в море, — объясняет военный эксперт.

Но кроме получения нового вооружения для сухопутных войск, нам нужно бы позаботиться и о том, чтобы его могли использовать в боевых условиях. А для этого нужно наращивать настрел вооружения, что пусть и является весьма дорогостоящим процессом, может сыграть решающую роль в реальной схватке с врагом.

Сейчас же работают и над увеличением численности ВСУ. 16 июля Верховная Рада приняла законопроект №5558, которым численность Вооруженных сил увеличивается на 11 тыс. — до 261 тыс. человек.

Также для укомплектования воинских формирований в апреле 2021 года президент подписал закон №3553 о призыве резервистов на военную службу.

Наращивание сборов резервистов, военных учений и т.д. является сигналом о том, что все больше внимания уделяют профессиональной подготовке украинских военных.

Подходы к управлению также начали меняться. Этот процесс до сих пор продолжается, но в целом ВСУ шагают в правильном направлении.

— Армия, осознав внимание общества, начала менять свои подходы. Даже во время сборов резервистов внимание командования к этому чрезвычайное. Они осознают, что общество на них смотрит, общество имеет определенные ожидания и они должны им соответствовать… Вектор задан так, что все должно подчиняться понятной полезности и логичности. Если солдаты что-то делают, то они должны понимать, зачем это и какая от этого польза… Их внедрение в армии удается нелегко, но главное, что задан правильный вектор, — говорит Кочевенко.

Это те возможности, которые помогут значительно усилить боеспособность ВСУ в ближайшем будущем.

Украина смогла в кратчайшие сроки построить свою армию, сделать ее одной из сильнейших в Европе и попасть в топ-30-ку мира.

Но мы можем значительно больше, особенно на фоне подъема боевого духа, который наблюдается с начала войны против России.

Фото: ВСУ