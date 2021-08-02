Каждая женщина, которая идет в отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка, получает декретные выплаты. Их размер зависит от зарплаты, а рассчитать сумму декретных выплат можно по формуле.

Длится декретный отпуск в целом 126 дней — женщины могут не работать и получать декретные начисления 70 дней до родов и 56 дней после рождения ребенка. Однако в случае осложнений во время родов или рождения более одного ребенка срок продлевается еще на 14 дней.

Для получения декретных выплат в 2021 году нужно несколько документов. Факты ICTV вместе с бухгалтером Викторией Осаковской подготовили инструкцию, как провести расчет декретных выплат, и ​​выяснили, какие документы для этого нужны.

Декретные выплаты 2021: особенности получения и начисления

Чтобы уйти в декретный отпуск, нужно получить два основных документа:

Листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами — заключение врачей, которое предоставляется в медицинском учреждении, где беременная встала на учет. Получить его можно с 30-й недели беременности.

Приказ о предоставлении декретного отпуска — этот документ выдает работодатель после получения листка нетрудоспособности от сотрудника.

Для оформления приказа о предоставлении отпуска беременная должна предоставить работодателю оригинал листка нетрудоспособности, если она еще работает и по совместительству — понадобится копия документа.

Расчет декретных выплат 2021 — инструкция

Для расчета декретных 2021 прежде всего нужно определить среднюю сумму дневной зарплаты. Например, если беременная женщина предоставляет работодателю листок нетрудоспособности в августе 2021 года, нужно посчитать среднедневную заработную плату в период с августа 2020 года до июля 2021 года включительно, то есть за год.

Для расчета средней заработной платы учитываются все дни в году — от 1-го до 1-го числа вместе с выходными и государственными праздниками.

При расчете учитываем:

заработную плату;

отпускные;

зарплатную материальную помощь (например, так называемые оздоровительные);

оплату при повышении квалификации;

сохранение заработка в командировке;

оплату прогула.

Не нужно учитывать:

больничные выплаты;

декретные выплаты, полученные ранее;

разовую материальную помощь, на которую не начисляли Единственный специальный взнос (ЕСВ);

суточные расходы, которые возмещаются за дни командировки;

вознаграждение по гражданско-правовым договорам.

Для расчета декретных 2021 нужно умножить количество дней отпуска на сумму дневной зарплаты работника.

Шаг 1. Рассчитываем количество отработанных дней в году.

К примеру, за год работнику начислили зарплату в размере 155 500 грн и 2,1 тыс. больничных (за семь дней).

Отнимаем от количества дней в году количество пропущенных дней.

365 — 7 = 358

Шаг 2. Вычисляем сумму дневной зарплаты.

Если сумма полученных выплат составила 155 500, делим ее на количество отработанных дней в году и получаем сумму средней дневной заработной платы.

155 500 ÷ 358 = 434,36

Шаг 2. Расчет суммы декретных выплат.

Чтобы рассчитать сумму декретных выплат, умножаем полученное число (размер дневной зарплаты) на количество дней декретного отпуска. Чаще всего этот период длится 126 дней.

434,36 × 126 = 54 729,36

Что еще нужно учитывать при расчете декретных 2021:

размер декретных выплат не должен быть меньше размера помощи , рассчитанной с минимальной заработной платы, установленной на период наступления страхового случая (с момента получения декретного отпуска);

, рассчитанной с минимальной заработной платы, установленной на период наступления страхового случая (с момента получения декретного отпуска); размер декретных не может превышать размер максимальной величины базы начисления ЕСВ (равна 15 размерам минимальной зарплаты);

если стаж работника за последний год составляет менее шести месяцев, размер декретных начислений в месяц не должен превышать сумму двух минимальных зарплат.

Минимальные декретные выплаты до 2024 года

Рассчитаем размер минимальных декретных выплат с учетом минимальной заработной платы в Украине, установленной до 2024 года.

Для этого, как показано в примере выше, определим сумму среднедневной зарплаты, отталкиваясь от минимальной зарплаты, установленной на каждый период, и умножим ее на продолжительность декретного отпуска — 126 дней.