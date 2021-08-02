Кожна жінка, яка йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та народженням дитини, отримує декретні виплати. Їхній розмір залежить від зарплати, а розрахувати суму декретних виплат можна за формулою.

Триває декретна відпустка загалом 126 днів – жінки можуть не працювати та отримувати декретні нарахування 70 днів до пологів і 56 днів після народження дитини. Однак у разі ускладнень під час пологів або народження більше однієї дитини термін продовжується ще на 14 днів.

Для отримання декретних виплат у 2021 році потрібно кілька документів. Факти ICTV разом з бухгалтером Вікторією Осаковською підготували інструкцію, як провести розрахунок декретних виплат, і з’ясували, які документи для цього потрібні.

Декретні виплати 2021: особливості отримання та нарахування

Щоб піти у декретну відпустку, потрібно отримати два основні документи:

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами – висновок лікарів, який надається у медичному закладі, де вагітна стала на облік. Отримати його можна з 30-го тижня вагітності.

Наказ про надання декретної відпустки – цей документ видає роботодавець після отримання листка непрацездатності від співробітника.

Для оформлення наказу про надання відпустки вагітна повинна надати роботодавцю оригінал листка непрацездатності, якщо ж вона ще й працює за сумісництвом – знадобиться копія документа.

Розрахунок декретних виплат 2021 – інструкція

Для розрахунку декретних 2021 передусім потрібно визначити середню суму денної зарплати. Наприклад, якщо вагітна жінка надає роботодавцю листок непрацездатності у серпні 2021 року, потрібно порахувати середньоденну заробітну плату у період з серпня 2020 року до липня 2021 року включно, тобто за рік.

Для розрахунку середньої заробітної плати беруться усі дні у році – з 1-го до 1-го числа разом із вихідними та державними святами.

Під час розрахунку враховуємо:

заробітну плату;

відпускні;

зарплатну матеріальну допомогу (наприклад, так звані оздоровчі);

оплату під час підвищення кваліфікації;

збереження заробітку у відрядженні;

оплату прогулу.

Не потрібно враховувати:

лікарняні виплати;

декретні виплати, отримані раніше;

разову матеріальну допомогу, на яку не нараховували Єдиний спеціальний внесок (ЄСВ);

добові витрати, які відшкодовуються за дні відрядження;

винагороду за цивільно-правовими договорами.

Для розрахунку декретних 2021 потрібно помножити кількість днів відпустки на суму денної зарплати працівника.

Крок 1. Розраховуємо кількість відпрацьованих днів у році.

До прикладу, за рік працівнику нарахували зарплату у розмірі 155 500 грн та 2,1 тис. лікарняних (за сім днів).

Віднімаємо від кількості днів у році кількість пропущених днів.

365 – 7 = 358

Крок 2. Обчислюємо суму денної зарплати

Якщо сума отриманих виплат склала 155 500, ділимо її на кількість відпрацьованих днів у році та отримуємо суму середньої денної зарплати.

155 500 ÷ 358 = 434,36

Крок 2. Розрахунок суми декретних виплат

Щоб розрахувати суму декретних виплат, множимо отримане число (розмір денної зарплати) на кількість днів декретної відпустки. Найчастіше цей період триває 126 днів.

434,36 × 126 = 54 729,36

Що ще потрібно враховувати під час розрахунку декретних 2021:

розмір декретних виплат не повинен бути меншим за розмір допомоги, розрахований із мінімальної заробітної плати, встановленої на період настання страхового випадку (з моменту отримання декретної відпустки);

за розмір допомоги, розрахований із мінімальної заробітної плати, встановленої на період настання страхового випадку (з моменту отримання декретної відпустки); розмір декретних не може перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ (дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати);

максимальної величини бази нарахування ЄСВ (дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати); якщо стаж працівника за останній рік становить менше шести місяців, розмір декретних нарахувань на місяць не повинен перевищувати суму двох мінімальних зарплат.

Мінімальні декретні виплати до 2024 року

Розрахуємо розмір мінімальних декретних виплат з огляду на мінімальну заробітну плату в Україні, встановлену до 2024 року.

Для цього, як наведено у прикладі вище, визначимо суму середньоденної зарплати, відштовхуючись від мінімальної зарплати, встановленої на кожен період, і помножимо її на тривалість декретної відпустки – 126 днів.