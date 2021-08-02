Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила граждан об ухудшении погодных условий на территории Украины.

Сегодня днем ​​на западе, севере, в Одесской, Николаевской, Харьковской и в центральных областях ожидаются грозы. В некоторые местности могут нагрянуть град и резкое усиление ветра (15-20 м/с).

2 августа в столице и Киевской области пройдут грозы, в отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

1 и 2 августа во Львовской области поднимется уровень воды на 0,2 — 1 м, вероятнее всего, без негативных последствий. В частности, это произойдет на реках бассейнов Сяна и Днестра.

По данным синоптиков, в местах выпадения чрезмерных дождей может сформироваться значительный местный и склонный сток. На востоке, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели и синоптики призывают украинцев сегодня по возможности оставаться дома.