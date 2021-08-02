Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила громадян про погіршення погодних умов на території України.

Сьогодні вдень на заході, півночі, на Одещині, Миколаївщині, Харківщині та у центральних областях очікуються грози. У деякі місцевості можуть нагрянути град та різке посилення вітру (15-20 м/с).

2 серпня у столиці та Київській області відбудуться грози, в окремих районах синоптики прогнозують град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

1 та 2 серпня у Львівській області підніметься рівень води на 0,2 – 1 м, найімовірніше, без негативних наслідків. Зокрема це відбудеться на річках басейнів Сяну та Дністра.

За даними синоптиків, у місцях випадіння надмірних дощів може сформуватися значний місцевий та схиловий стік. На сході, Київщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники та синоптики закликають українців сьогодні за можливості залишатися у домівках.