Рейдерские захваты в результате несанкционированных доступов к госреестру прекратились — Минюст

Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции за год своей работы смог полностью прекратить рейдерство вследствие несанкционированных доступов в государственные реестры.

Об этом сообщает прессс-служба ведомства со ссылкой на руководителя Офиса противодействия рейдерству Виктора Дубовика.

— Получив после образования почти 1,4 тыс. нерассмотренных жалоб, мы были вынуждены не только налаживать операционные процессы деятельности вновь созданного департамента, но и пытаться увеличивать темпы рассмотрения жалоб и искать действенные механизмы увеличения количественного и качественного рассмотрения жалоб Коллегией. Таких мер было принято очень много, — рассказал Дубовик.

По его словам, в количество жалоб в сфере бизнеса, находящихся на рассмотрении, в течение последних двух месяцев не превышает показатель в 50 жалоб.

— При этом большинство составляют не неправомерные рейдерские захваты действующих предприятий, а все то, что подпадает под регистрацию в ЕГР. А это — ОСМД, кооперативы, садоводческие товарищества и т.д. Доля живого бизнеса, жалобы по которым являются обоснованными и подлежат удовлетворению, составляет не более 10%, — рассказал глава Офиса противодействия рейдерству.

Дубовик добавил, что количество рейдерских захватов, которые происходили в результате несанкционированных доступов в государственные реестры, пока равен нулю. Для сравнения, в прошлом году было около 50 таких вмешательств.

Также благодаря запуску региональных коллегий удалось больше чем вдвое уменьшить общее количество жалоб, которые находятся на рассмотрении.

— В планах — уже с сентября этого года полностью завершить рассмотрение старых жалоб и перейти исключительно к рассмотрению текущих жалоб, — рассказал Дубовик.

Минюст не будет автоматически списывать долги со счетов

В Министерстве юстиции объяснили, что средства должников за коммунальные услуги и штрафы не будут списываться автоматически со счетов.

Средства могут быть арестованы в автоматическом режиме, то есть должник не сможет ими пользоваться.

Фото: Міністерство Юстиції України