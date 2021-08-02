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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Рейдерські захоплення внаслідок несанкціонованих доступів до держреєстру припинилися – Мін’юст

Рейдерські захоплення внаслідок несанкціонованих доступів до держреєстру припинилися – Мін’юст

Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції за рік своєї роботи зміг повністю припинити рейдерство внаслідок несанкціонованих доступів до державних реєстрів.

Про це повідомляє пресс-служба відомства з посиланням на керівника Офісу протидії рейдерству Віктора Дубовика.

– Отримавши після утворення майже 1,4 тис. нерозглянутих скарг, ми були змушені не тільки налагоджувати операційні процеси діяльності новоствореного департаменту, а й намагатися збільшувати темпи розгляду скарг і шукати дієві механізми збільшення кількісного і якісного розгляду скарг Колегією. Таких заходів було прийнято дуже багато, – розповів Дубовик.

За його словами, кількість скарг у сфері бізнесу, що знаходяться на розгляді, протягом останніх двох місяців не перевищує показник у 50 скарг.

– Водночас більшість становлять не неправомірні рейдерські захоплення діючих підприємств, а все те, що підпадає під реєстрацію в ЄДР. А це – ОСББ, кооперативи, садівничі товариства тощо. Частка живого бізнесу, скарги за якими є обґрунтованими і можуть задовольнятися, становить не більше ніж 10%, – розповів глава офісу протидії рейдерству.

Дубовик додав, що кількість рейдерських захоплень, які відбувалися в результаті несанкціонованих доступів в державних реєстрів, поки дорівнюють нулю. Для порівняння, минулого року було близько 50 таких втручань.

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Також завдяки запуску регіональних колегій вдалося більше ніж удвічі зменшити загальну кількість скарг, які знаходяться на розгляді.

– В планах – вже з вересня цього року повністю завершити розгляд старих скарг і перейти виключно до розгляду поточних, – розповів Дубовик.

Мін’юст не буде автоматично списувати борги з рахунків

У Міністерстві юстиції пояснили, що кошти боржників за комунальні послуги та штрафи не будуть списуватись автоматично з рахунків.

Натомість кошти можуть бути арештовані в автоматичному режимі, тобто боржник не зможе ними користуватися.

Фото: Міністерство Юстиції України

Джерело: Інтерфакс-Україна

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