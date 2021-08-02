Рейдерські захоплення внаслідок несанкціонованих доступів до держреєстру припинилися – Мін’юст

Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції за рік своєї роботи зміг повністю припинити рейдерство внаслідок несанкціонованих доступів до державних реєстрів.

Про це повідомляє пресс-служба відомства з посиланням на керівника Офісу протидії рейдерству Віктора Дубовика.

– Отримавши після утворення майже 1,4 тис. нерозглянутих скарг, ми були змушені не тільки налагоджувати операційні процеси діяльності новоствореного департаменту, а й намагатися збільшувати темпи розгляду скарг і шукати дієві механізми збільшення кількісного і якісного розгляду скарг Колегією. Таких заходів було прийнято дуже багато, – розповів Дубовик.

За його словами, кількість скарг у сфері бізнесу, що знаходяться на розгляді, протягом останніх двох місяців не перевищує показник у 50 скарг.

– Водночас більшість становлять не неправомірні рейдерські захоплення діючих підприємств, а все те, що підпадає під реєстрацію в ЄДР. А це – ОСББ, кооперативи, садівничі товариства тощо. Частка живого бізнесу, скарги за якими є обґрунтованими і можуть задовольнятися, становить не більше ніж 10%, – розповів глава офісу протидії рейдерству.

Дубовик додав, що кількість рейдерських захоплень, які відбувалися в результаті несанкціонованих доступів в державних реєстрів, поки дорівнюють нулю. Для порівняння, минулого року було близько 50 таких втручань.

Також завдяки запуску регіональних колегій вдалося більше ніж удвічі зменшити загальну кількість скарг, які знаходяться на розгляді.

– В планах – вже з вересня цього року повністю завершити розгляд старих скарг і перейти виключно до розгляду поточних, – розповів Дубовик.

Мін’юст не буде автоматично списувати борги з рахунків

У Міністерстві юстиції пояснили, що кошти боржників за комунальні послуги та штрафи не будуть списуватись автоматично з рахунків.

Натомість кошти можуть бути арештовані в автоматичному режимі, тобто боржник не зможе ними користуватися.

Фото: Міністерство Юстиції України