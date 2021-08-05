Погода на выходные в Украине (7 — 8 августа)

Погода в Украине на выходные 7-8 августа будет нестабильной: в некоторых областях будет светить солнце, а в других возможные дожди.

Синоптики прогнозируют ливни с грозами в северо-восточных и частично южных областях, которые продлятся днем ​​и ночью.

В то же время на остальной территории Украины ожидается теплая погода без осадков.

Подробнее о том, какой будет погода в областях Украины в субботу и воскресенье — читайте в материале.

Погода в Украине на 7 августа

В субботу, 7 августа, синоптики прогнозируют дожди на Востоке, Юге и Севере, а в центральных и западных областях — солнце, какое будет прятаться за облаками.

Столбики термометра днем ​​поднимутся в южных областях от +28 до +32, в восточных — +32…+34, центральных — +23…+27, северных — +24…+26, западных — +22…+25.

В Киеве 7 августа целый день будет светить солнце, без осадков. Температура будет колебаться от +23 до +25 и ночью — от +15 до +17.

Погода в Украине на 8 августа

В воскресенье, 8 августа, большую часть Украины снова накроют грозовые дожди. Лишь в западных и центральных областях погода будет жаркой, без осадков.

Температура воздуха днем ​​поднимется в южных областях от +31 до +33, восточных — +32…+34, центральных и северных — +26…+29, западных — +25…+28

В Киеве в этот день — тепло, без дождей. Температура днем ​​поднимется до +29, а ночью упадет до +18.