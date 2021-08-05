Погода на вихідні в Україні (7 – 8 серпня)

Погода в Україні на вихідні 7-8 серпня буде нестабільною: у деяких областях світитиме сонце, а в інших можливі дощі.

Синоптики прогнозують зливи з грозами у північно-східних та частково південних областях, які триватимуть вдень і вночі.

Водночас на іншій території України очікується тепла погода без опадів.

Детальніше про те, якою буде погода в областях України у суботу та неділю – читайте в матеріалі.

Погода в Україні на 7 серпня

У суботу, 7 серпня, синоптики прогнозують дощі на Сході, Півдні та Півночі, а в центральних та західних областях – сонце, яке де-не-де ховатиметься за хмарами.

Стовпчики термометра вдень піднімуться у південних областях від +28 до +32, у східних – +32…+34, центральних – +23…+27, північних – +24…+26, західних – +22…+25.

У Києві 7 серпня цілий день світитиме сонце, без опадів. Температура вдень коливатиметься від +23 до +25 та вночі – від +15 до +17.

Погода в Україні на 8 серпня

У неділю, 8 серпня, більшу частину України знову накриють грозові дощі. Лише в західних та центральних областях погода буде спекотною, без опадів.

Температура повітря вдень підніметься у південних областях від +31 до +33, східних – +32…+34, центральних та північних – +26…+29, західних – +25…+28.

У Києві цього дня – тепло, без злив. Температура вдень підніметься до +29, а вночі впаде до +18.