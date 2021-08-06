До 2024 року мінімальна пенсія за віком має зрости тричі. Це передбачено Бюджетною декларацією, яку 15 липня вперше схвалила Верховна Рада.

За прогнозом, мінімальна пенсія за віком має зрости:

у 2022 році – до 2 093 грн,

у 2023 році – до 2 246 грн,

у 2024 році – до 2 403 грн.

Саме таким, згідно із Бюджетною декларацією, буде прогнозований прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, який і впливає на розмір мінімальної пенсії.

Станом на 1 липня 2021 року пенсію в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, отримують 1,163 млн українців.

У Пенсійному фонді України запевняють: у разі збільшення прожиткових мінімумів для різних категорій населення пенсії перерахують.

– Унаслідок перерахунку збільшаться мінімальні та максимальні розміри пенсій, розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги, щомісячної державної адресної допомоги та інших виплат, розміри яких визначаються із розміру прожиткового мінімуму, – повідомляє Фактам ICTV заступник директора департаменту – начальник управління методологічного забезпечення Пенсійного фонду України Світлана Шута.

За її словами, перерахунку підлягатимуть пенсії осіб, у яких складові пенсійної виплати визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму.

Однак економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ стверджує, що прогнозоване зростання матиме мінімальний вплив на пенсії.

– Це все одно мізерні цифри, оскільки потрібно закладати в середньому інфляцію на рівні 10% за рік. Соціальні товари й послуги в Україні значно дорожчають. Наприклад, якщо минулого року в середньому інфляція становила 5%, то вартість деяких продуктів харчування могла зрости на 20-30%, – пояснює у коментарі Фактам ICTV Олексій Кущ.

За його прогнозом, до 2024 року інфляцією буде “з’їдено” 30%.

– У будь-якому випадку зниження купівельної спроможності буде значно вищим, аніж зростання номінальних виплат. Тож пенсіонери відчують лише погіршення, – констатує економіст.

Умови встановлення мінімальної пенсії за віком

До 1 жовтня 2011 року мінімальний розмір пенсії за віком встановлювався в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за наявності 25 років страхового стажу для чоловіків та 20 років для жінок.

Опісля 1 жовтня 2011 року вимоги до страхового стажу зросли на 10 років – до 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Із 1 січня 2018 року українцям, яким виповнилось 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок – 30 років страхового стажу мінімальна пенсія за віком встановлюється в розмірі не менше 40% мінімальної заробітної плати.

Якщо, наприклад, 55-річна жінка, маючи 20 років страхового стажу, вийшла на пенсію у вересні 2011 року, то її мінімальна пенсія за віком встановлювалася у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо після досягнення 65-річного віку кількість років її страхового стажу залишиться незмінною, пенсія їй перераховуватиметься у разі зміни прожиткового мінімуму.

Якщо ж за ці роки вона набула іще 10 років стажу (тобто в сумі матиме 30 років), то перерахунок пенсії буде здійснено в розмірі 40% мінімальної заробітної плати.

Інший приклад, якщо 55-річна жінка вийшла на пенсію у вересні 2011 року, не маючи необхідних 20 років страхового стажу. Її мінімальний розмір пенсії за віком обчислювався в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №265, їй виплачується мінімальна пенсійна виплата в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Із 1 квітня 2021 року в Україні жінкам підвищили пенсійний вік до 60 років. Цьогоріч і жінкам, і чоловікам для виходу на пенсію потрібно мати 28 років страхового стажу.

Наприклад, якщо жінці у 2021 році виповнилося 60 років, але у неї немає 28 років страхового стажу, право на пенсію вона набуде у 63 роки за наявності понад 21 року страхового стажу, або у 65 років – за наявності понад 15 років страхового стажу.

У разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії особа може звернутись до органів соціального захисту населення для призначення допомоги.

Якщо 60-річна жінка вийшла на пенсію, маючи 30 років страхового стажу, то до 65 років вона отримуватиме пенсію в розмірі не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а в 65 років пенсію їй перерахують у розмірі 40% мінімальної зарплати.

Що робити українцям, яким не вистачило стажу для отримання пенсії

Українці, у яких немає достатньої кількості років страхового стажу, не отримуватимуть пенсію, навіть досягнувши пенсійного віку, який у 2021 році становить 60 років.

Лише у 63 роки особи, у яких менше 15 років страхового стажу, матимуть право на отримання допомоги від держави.

– Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, їм надається державна соціальна допомога на рівні мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – пояснює у коментарі Фактам ICTV заступник директора департаменту – начальник управління пільг, державної та інших допомог департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко.

Щоб отримати допомогу, особі слід звернутися до органів соціального захисту.