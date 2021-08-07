Нацкомиссия обновляет экзамен на знание украинского языка для госслужащих: что изменится

Национальная комиссия по стандартам государственного языка упростит процедуру экзамена на определение уровня владения украинским языком для лиц, претендующих на должности, связанные с государственной службой.

Об этом сообщила Нацкомиссия в Facebook. По словам члена комиссии Ольги Шевчук-Клюжевой, этапы сдачи экзамена остаются неизменными.

Кандидаты на должность государственной службы должны зарегистрироваться в системе и прийти на экзамен. Результаты станут известны в течение 15 календарных дней, а комиссия внесет данные в Реестр государственных сертификатов.

В ближайшее время планируют скорректировать стратегию открытия дополнительных мест для регистрации на экзамен. Шевчук-Клюжева рассказала, что система работает в замедленном режиме, поскольку с августа во время регистрации на ресурсе находилось более 2,5 тыс. пользователей.

Она отметила, что регистрацию на экзамены восстановят 10 августа 2021 после 18.00. Однако изменится время, за которое кандидаты должны сдать экзамен — оно составит 30 мин.

По словам члена комиссии, письменная часть будет состоять из тестов (их будет меньше, однако уровень сложности будет выше). Устная часть будет содержать только одно задание — монолог.

Время на сдачу экзамена для лиц, желающих получить гражданство Украины, будет оставаться таким же, как и раньше. Ориентировочная продолжительность — около двух часов.