Нацкомісія оновлює іспит на знання української мови для держслужбовців: що зміниться

Національна комісія зі стандартів державної мови спростить процедуру іспиту на визначення рівня володіння українською мовою для осіб, які претендують на посади, пов’язані з державною службою.

Про це повідомила Нацкомісія у Facebook. За словами члена комісії Ольги Шевчук-Клюжевої, етапи складання іспиту залишаються незмінними.

Кандидати на посаду державної служби повинні зареєструватися у системі та прийти на іспит. Результати стануть відомими протягом 15 календарних днів, а комісія внесе дані у Реєстр державних сертифікатів.

Найближчим часом планують скорегувати стратегію відкриття додаткових місць для реєстрації на іспит. Шевчук-Клюжева розповіла, що система працює у сповільненому режимі, оскільки з серпня під час реєстрації на ресурсі перебувало понад 2,5 тис. користувачів.

Вона зазначила, що реєстрацію на іспити відновлять 10 серпня 2021 року після 18.00. Однак зміниться час, за який кандидати мають скласти іспит – він становитиме 30 хв.

За словами члена комісії, письмова частина складатиметься з тестів (їх буде менше, проте рівень складності стане вищим). Усна частина міститиме лише одне завдання – монолог.

Час на складання іспиту для осіб, які хочуть отримати громадянство України, залишатиметься таким же, як і раніше. Орієнтовна тривалість – близько двох годин.