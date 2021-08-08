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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

За сутки на Донбассе погиб украинский защитник, еще двое военных ранены

Донбас

За последние сутки ситуация на Донбассе крайне печальная — погиб украинский защитник. Командование ООС выразило искренние соболезнования близким военного.

Еще двое военнослужащих получили ранения. Бойцам оказывают помощь медицинские работники. Состояние одного военного оценивают как тяжелое, а второго — удовлетворительное.

За 24 часа штаб ООС зафиксировал шесть нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Враг обстрелял украинские позиции возле ряда населенных пунктов.

Среди них — Пески, Шумы, Невельское, Крымское, Золотое-4. Оккупанты стреляли из противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата Орлан-10, пересекшего линию разграничения.

Украинские защитники начали открывать огонь на обстрелы российских боевиков. Украинская сторона СЦКК сообщила Миссии ОБСЕ о нарушениях со стороны наемников РФ.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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