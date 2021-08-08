Стало известно имя украинского военнослужащего, погибшего 7 августа в результате обстрела боевиков на Донбассе в Песках.

32-летний боец ​​родом из Конотопского района Сумской области. По данным Сумской ОГА, украинский защитник служил по контракту с июня 2020 года.

Младший сержант воинской части А1376 Ярослав Семеняка погиб на Донбассе 7 августа в результате обстрела с противотанкового ракетного комплекса ВОП ПАССАТ.

Сумская областная государственная администрация и командование Операции объединенных сил выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Еще один военнослужащий получил ранение. Медицинские работники оценивают его состояние как средней тяжести.

Всего с начала суток штаб ООС зафиксировал три нарушения режима прекращения огня, подчеркнув, что оккупанты в Донбассе в дальнейшем игнорируют договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы.

Боевики пустили ракету на автокран, который помогал местным жителям на Донбассе восстановить поврежденную гражданскую инфраструктуру в Песках.

Фото: Штаб ООС