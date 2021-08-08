За останню добу ситуація на Донбасі вкрай сумна – загинув український захисник. Командування ООС висловило щирі співчуття близьким військового.

Ще двоє військовослужбовців дістали поранення. Бійцям надають допомогу медичні працівники. Стан одного військового оцінюють як важкий, а другого – задовільний.

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За 24 години штаб ООС зафіксував шість порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Ворог обстріляв українські позиції біля низки населених пунктів.

Серед них – Піски, Шуми, Невельське, Кримське, Золоте-4. Окупанти стріляли з протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату Орлан-10, який перетнув лінію розмежування.

Українські захисники почали відкривати вогонь у відповідь на обстріли російських бойовиків. Українська сторона СЦКК повідомила Місії ОБСЄ про порушення з боку найманців РФ.