В поисках хорошей прибыли многие украинцы приходят к тому, чтобы поехать работать за границу. Но не редки случаи, когда работодатель пытается оформить работника неофициально.

Такая практика с одной стороны приводит к тому, что трудовые мигранты больше получают. С другой — в старости такие украинцы могут рассчитывать только на минимальную пенсию (1854 грн).

Однако, если работать за границей “в серую”, то потом не стоит ждать, что произойдет чудо и Украина будет начислять справедливую пенсию по стажу.

В интервью Фактам ICTV Национальный координатор Международной организации труда в Украине (МОТ) Сергей Савчук рассказал о проблемах работы в Украине и необходимых изменениях в Трудовой кодекс.

Важный вопрос — обеспечение пенсиями наших трудовых мигрантов. Возможна ли для них достойная пенсия в Украине, или они могут рассчитывать только на минималку?

— Пенсионное страхование — это страхование на опережение наступления страхового случая. А именно — старости. Это отложенная заработная плата. Я должен положить в пенсионный фонд часть заработной платы сегодня, таким образом я финансирую пенсионеров, живущих сегодня.

Когда я стану пенсионером, следуя из того факта, что я финансировал систему пенсионного обеспечения сегодня, молодое поколение будет делать это завтра. Так это происходит у нас и в Польше.

Между Польшей и Украиной подписан двусторонний договор о пенсионном обеспечении. Украинский трудовой мигрант, который приезжает в Польшу и платит в польскую пенсионную систему, аккумулирует право получить пенсию по старости. Не минимальную помощь, а пенсию, которая рассчитывается на основе того вклада, который он сделал.

Если человек работает там неоформленным, то он не делает взносы в систему, которая затем при наступлении старости будет его поддерживать. Он может рассчитывать только на минимальную социальную поддержку. То есть речь пойдет о совсем иной сумме.

На сегодня в украинскую пенсионную систему делают взносы только 36% работающих, рассчитывая, что государство им предоставит достойную пенсию. Но такого чуда не может произойти. Если человек не делает взносы, он не может получить достойную пенсию.

Пенсионный фонд уже финансируется из госбюджета, уже есть большой дефицит. И нужно как-то решать и этот вопрос. Одни говорят, что ЕСВ слишком большой и его нужно уменьшать, но из него наполняется пенсионный фонд.

То есть это очень большой ряд проблем: адекватность, охват и постоянство. В рамках одного из проектов Международная организация труда уже говорит о формализации трудовых отношений, необходимости уплаты социального взноса. В долгосрочной перспективе это дает огромные преимущества.

Для тех работников, которые работают за границей, очень важно официально трудоустраиваться и платить социальные взносы, там, конечно, они гораздо больше, чем в Украине.

Это — вклад в будущую защищенность. На этом этапе в случае возникновения какой-либо уязвимой ситуации человек будет защищен благодаря социальному страхованию. Поэтому я призываю всех оформлять свои трудовые отношения.

На какие практики международного законодательства мы должны ориентироваться для изменения Трудового кодекса Украины?

— Международное законодательство должно стать источником вдохновения. Законопроекты (по изменению Трудового кодекса, — Ред.) исходят из разных источников — их подают как отдельные депутаты, так и министерства.

Часто мы видим, что международное законодательство не является источником вдохновения для многих таких законопроектов. Ни у кого нет сомнений, что трудовое законодательство нужно менять, но когда до этого доходит, то возникает вопрос: что именно и как менять?

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У нас есть абсолютно устаревшие нормы. Например, об увольнении комсомольских работников, которых нужно трудоустроить. Наверное, есть несколько рудиментов советского прошлого, которым нет места в современных условиях.

Есть моменты, которые можно было бы упростить. Например, что работодатель может поощрять работников и награждать их грамотами в торжественной обстановке. Думаю, что это дело не стоит включать в законодательство, а отдать его на откуп коллективным переговорам. И пусть бы стороны себе договаривались.

Под лозунгом упрощения предлагается очень много вещей, которые вызывают интерес со стороны экспертов МОТ, поскольку некоторые из них заходят “на поле” соблюдения прав. Например, когда появляются нормы о том, что стороны могут договариваться по целому перечню вопросов, включая объем прав.

В сфере труда есть набор фундаментальных прав: на организацию и ведение коллективных переговоров, свободу от принудительного труда и запрет детского труда, недискриминацию и равную оплату за труд равной ценности.

Эти четыре основных права прописаны не только в конвенциях МОТ, ратифицированных Украиной, они даже прописаны в других международных договорах, которые Украина подписала. В соглашении об ассоциации (с Евросоюзом, — Ред.) и в соглашении о зоне свободной торговли Украины и Канады.

То, что мы видим в некоторых законопроектах — отступление от основополагающих принципов. То есть стороны могут даже договариваться об объеме прав. Предлагается выводить малые и средние предприятия — до 250 сотрудников — из сферы действия трудового законодательства. Таким образом сужается объем применения трудового законодательства и полномочий инспекции труда.

Когда мы говорим о выводе малых и средних предприятий, то речь идет о почти 90% рабочей силы. Тогда для регулирования остаются только крупные предприятия, которым уже не интересно быть крупными предприятиями, и, наверное, государственная служба.

Некоторые в шутку говорили, что при таких условиях крупные предприятия станут 20-30 ФОПами и скажут, что они маленькие предприятия, которые живут в другом режиме.

Готовя наши технические замечания, мы указали, что нужно очень внимательно посмотреть и на международные трудовые нормы и, поскольку мы хотим вступить в ЕС, какие практики распространены в Евросоюзе, чтобы действительно приближаться к нему.

Как регулируется работа в жару украинским Трудовым кодексом? Какая тенденция по этому вопросу в мире?

— Глобальное потепление оказывает непосредственное влияние на сферу труда, поскольку работать в жару очень тяжело. Производительность труда падает, возрастает риск получения теплового удара или различных сопутствующих заболеваний, которые могут развиться в результате выполнения человеком своих производственных обязанностей.

По данным ООН, около 2% рабочего времени будут неприемлемыми для выполнения работы.

В Трудовом кодексе Украины нет отдельной статьи по климатическим условиям труда. Мы помогаем Украине модернизировать Трудовой кодекс так, чтобы он соответствовал международным стандартам. В частности, имплементируя конвенции Международной организации труда и директивы Европейского Союза.

Есть рамочная конвенция об охране труда, о безопасности и гигиене труда №187, которая еще не имплементирована Украиной. Есть рамочная директива №391 о принципах, организации мероприятий, способствующих созданию безопасных и здоровых условий труда.

Есть целый ряд конвенций и директив Европейского Союза, которые говорят о средствах индивидуальной защиты, мобильных строительных площадках, работе в закрытых помещениях, где также могут быть сложные условия.

Меры адаптации рабочего места к таким условиям переносят ответственность за оценку рисков, которые есть вокруг рабочего места, на работодателя и работников, чтобы они их оценили. Для этого нужно иметь специальные знания, опыт.

Мы и пытаемся это сделать. Научить через освещение международных стандартов в сфере безопасности и гигиены труда. Повысить осознание нового подхода — не реагировать на риски, которые уже есть, а предупреждать риски, применять корректирующие меры, чтобы минимизировать их влияние на работника. Мы делаем это и через законодательство, и на практике.

Одно правило для всех рабочих мест через законодательство трудно применить. Есть определенные подходы, которые внедряют через законодательство, а есть адаптация конкретного рабочего места, чтобы жизнь и здоровье работника были сохранены.

Нужно ли нам урегулировать на законодательном уровне вопрос ненормированного рабочего дня? Он стал особенно актуален с началом пандемии коронавируса, ведь многие стали работать удаленно.

— Удаленная работа до недавнего времени не была урегулирована в Украине на законодательном уровне и не носила массового характера. Она стала такой только благодаря Covid-19.

Она подняла ряд сложных вопросов юридического характера, поскольку работодатель отвечает за жизнь и здоровье работника, организацию рабочего места, которое он должен предоставить.

Если человек теряет здоровье из-за ​​негативного влияния определенных факторов (плохое освещение, плохая мебель и т.д.), то это могут признать профессиональным заболеванием.

То есть база, которую создали в доковидные времена, была настроена на такую ​​ситуацию. Но что делать в ситуации, когда человек работает с ноутбуком на коленях, при плохом освещении, потому что у него нет других условий?

Есть очень много юридических вопросов, на которые придется обратить внимание и регулировать. МОТ также выпустила руководство по дистанционной работе, и когда мы представляли его в Украине и обсуждали, речь шла о том, что мы должны двигаться к созданию международного стандарта в области труда по решению правовых коллизий в результате массовой дистанционной работы.

Есть, например, страны, которые запретили отправку сообщений за пределами рабочего времени. То есть некоторые компании позволяют работникам не реагировать на сообщения, которые приходят вне рабочего времени.

Но на уровне законодательства в Украине эти аспекты не рассматривались. По моему мнению, этот вопрос актуален, ведь рабочее время стало очень размытым.

Если раньше человек приходил на 9 часов, а работал до 18, сейчас все стало размыто. Человек не имеет четкой границы — здесь работа, а здесь дом. Для многих работников это большая проблема, ведь они не имеют условий для выполнения своих обязанностей и некоторые из них могут стать менее продуктивными.

Конечно, есть и хорошая сторона, которая заключается в том, что есть технологии, которые позволяют работать и получать доход. Но нужно найти определенные решения, чтобы урегулировать, где время на профессиональную, а где время на личную жизнь.

Сейчас некоторые страны и компании тестируют возможность введения четырехдневной рабочей недели, что также должно способствовать снижению стресса. Как вы относитесь к этому и возможно ли это в Украине?

— Действительно, некоторые работодатели заявили, что готовы к внедрению четырехдневной рабочей недели. Однако там речь не шла о том, какой была выборка, была ли она действительно репрезентативной.

Я не могу ссылаться на эти данные. По моему мнению, в Украине, наверное, это можно было бы ввести, если две основные стороны на рынке труда согласятся на это и найдут пути реализации.

Если это навяжут каким-то административным решением, то этого будет проблематично достичь. И правительство также должно принимать в этом участие. Мы снова говорим о необходимости социального диалога.

Не стоит забывать и о том, что в Украине производительность труда сравнительно низкая. Сможет ли четырехдневная рабочая неделя обеспечивать доход, достаточный для содержания себя и своей семьи — это один из вопросов, на которые нужно будет ответить.

В каких секторах экономики можно было бы начинать вводить четырехдневную рабочую неделю? Или во всех? У нас до сих пор есть предприятия, на которых должно быть непрерывное производство. Как это повлияет на уровень занятости? Поможет ли его росту?

Например, металлургия имеет доменные печи, которые просто не могут остановить. Каким образом должны обеспечить непрерывную работу? Если человек работает посменно? Как это повлияет?

То есть очень много есть вопросов, на которые нужно дать ответ. И когда они будут предоставлены, по моему мнению, должен состояться социальный диалог в течение определенного времени, который опирается на какие-то экономические выкладки. Мы должны иметь полную картину того, как это повлияет на экономику Украины, благосостояние граждан, на рынок труда, состояние сферы занятости.

Тогда мы увидим, достаточно ли у нас будет специалистов для того, чтобы заполнить освободившиеся рабочие часы, какие работники будут работать меньше.