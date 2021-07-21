Для работников из теневой занятости готовят закон о стаже к пенсиям

В Минсоцполитики работают над законопроектом о трудовом стаже, который даст возможность привлечь в систему социального страхования людей из теневой занятости. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

На такой шаг пошли из-за того, что сейчас в Украине больше распространена неполная и неформальная занятость. А это лишает большое количество людей возможности выйти на пенсию в установленном возрасте.

— По нашим экспертным подсчетам, полмиллиона людей не будут иметь тех необходимых 1-5 лет стажа, которые дают им право выйти на пенсию в установленном возрасте. Поэтому мы разработали соответствующий законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, — отметила она.

Накануне Марина Лазебная также назвала три проблемы запуска накопительной пенсионной системы. В частности, одной из них является то, что долгое время в Украине не было институционального регулятора, который бы имел ресурсы и специалистов для регулирования системы пенсионных накоплений.

Поэтому, по мнению министра, для введения этой инициативы нужно будет минимум 1,5 года для подготовки.