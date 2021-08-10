В Украину впервые прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика

10 августа в Украину впервые со времен написания прибыл оригинал конституции гетмана Пилипа Орлика.

Исторический документ везут в Киев в грузовике, который сопровождает полицейский автомобиль.

По прибытии оригинал Конституции Орлика будет находиться на территории Национального заповедника София Киевская.

Начиная со следующего понедельника, 16 августа, все желающие ценители украинской истории смогут увидеть конституцию Пилипа Орлика собственными глазами.

Конституция Орлика

Первой украинской конституцией считается документ, подписанный в 1710 году гетманом Пилипом Орликом.

Документ содержит 16 пространных статей и преамбулу. В Конституции Орлика говорится, что образцом управления Гетманским государством является монархия.

В то же время гетман управлял Высшим советом чиновников (українською посадовців — Ред.), с которыми обязательно советовался перед принятием важных государственных решений.

Отдельная статья конституции посвящена борьбе с коррупцией: она касалась не только чиновников, но и самого гетмана.

Интересно то, что Конституция Пилипа Орлика закрепляла сразу три названия Украины.

Войско Запорожское — это официальное название Гетманщины;

— это официальное название Гетманщины; Украина — правобережная часть украинских земель, которая по состоянию на XVIII век входила в состав Речи Посполитой;

— правобережная часть украинских земель, которая по состоянию на XVIII век входила в состав Речи Посполитой; Малая Русь — Левобережная Украина.

Согласно документу, столицей государства впервые со времен Руси провозглашался Киев. До этого статус столицы Гетманщины носили такие города, как Чигирин, Гадяч, Батурин, Глухов.