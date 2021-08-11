Адаптивный карантин в Украине продлен до 1 октября

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября 2021 года. Об этом на заседании правительства 11 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что продлен будет также и режим чрезвычайной ситуации.

Премьер отметил, что сейчас эпидемическая ситуация в Украине контролируемая, но специалисты фиксируют негативные тенденции в статистике распространения в стране коронавируса.

— На сегодняшний день эпидемическая ситуация полностью контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализации тяжелых больных. Учитывая текущую ситуацию правительство принимает сегодня постановление, которым продолжает режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года, — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, количество коек с подведенным кислородом в Украине составляет почти 100%, также правительство продолжает готовить больницы.

Адаптивный карантин в Украине

По состоянию на 11 августа все области Украины входят в зеленую зону адаптивного карантина.

В тоже время в Минздраве сообщили, что Тернопольская область по одному показателю (динамика госпитализаций по коронавирусу) не соответствует требованиям этого уровня эпидемической безопасности.

Ученые из НАН Украины, опираясь на данные Минздрава, прогнозируют, что наиболее угрожающая ситуация может быть в Херсонской и Одесской областях.

Там количество новых больных и госпитализаций растет очень быстро.