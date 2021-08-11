Адаптивний карантин в Україні продовжено до 1 жовтня

Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня 2021 року. Про це на засіданні уряду 11 серпня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що продовжено буде також і режим надзвичайної ситуації.

Прем’єр зазначив, що наразі епідемічна ситуація в Україні контрольована, але фахівці фіксують негативні тенденції у статистиці поширення в країні коронавірусу.

– На сьогодні епідемічна ситуація повністю контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізації важких хворих. З огляду на поточну ситуацію уряд ухвалює сьогодні постанову, яка продовжує режим надзвичайної ситуації й адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року, – сказав Шмигаль.

За словами прем’єра, кількість ліжок із підведеним киснем в Україні становить майже 100%, також уряд продовжує готувати лікарні.

Адаптивний карантин в Україні

Станом на 11 серпня усі області України входять до зеленої зони адаптивного карантину.

Натомість у МОЗ повідомили, що Тернопільська область за одним показником (динаміка госпіталізацій з коронавірусом) не відповідає вимогам цього рівня епідемічної безпеки.

Вчені з НАН України, спираючись на дані МОЗ, прогнозують, що найзагрозливіша ситуація може утворитись у Херсонській та Одеській областях.

Там кількість нових хворих та госпіталізацій зростає дуже стрімко.