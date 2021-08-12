Погода на 13 августа 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 13 августа будет жаркой — столбики термометра достигнут более 27 градусов тепла. На западе, севере, юге и в центре — сухо и солнечно.

Однако на востоке Украины и в Крыму пройдут небольшие дожди с грозами. Осадки начнутся утром и продержатся в течение ночи. По данным Укргидрометцентра, в этих местностях поднимется ветер.

В западных, северных, южных и центральных областях страны ожидается сильная жара и солнечная погода, поэтому синоптики призывают носить с собой воду. Самая жаркая погода — в центре и на севере Украины.

13 августа днем ​​ожидается температура от +27 до +29, на востоке от +25 до +27, в центре от +27 до +29, на севере от +24 до +26, на западе от +29 до +29. В Киеве днем ​​- солнечная погода, температура — от +27 до +29 градусов.

Ночью погода снизится на десяток градусов, поэтому на вечернюю прогулку лучше надеть кофту. На юге от +17 до +19, на востоке от +16 до +18, в центре от +13 до +15, на севере от +12 до +14, на западе от +11 до +13.

По данным синоптиков, в Киеве — небольшой ветер, но без осадков. Температура будет колебаться от +13 до +15 градусов по Цельсию.