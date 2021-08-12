Погода на 13 серпня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 13 серпня буде спекотною – стовпчики термометра сягатимуть понад +27 градусів тепла. На заході, півночі, півдні та у центрі – сухо та сонячно.

Проте на сході України та у Криму пройдуть невеликі дощі з грозами. Опади розпочнуться вранці та протримаються протягом ночі. За даними Укргідрометцентру, у цих місцевостях підніметься вітер.

У західних, північних, південних та центральних областях країни очікується сильна спека та сонячна погода, тож синоптики закликають носити з собою воду. Найспекотніша погода – у центрі та на півночі України.

13 серпня вдень очікується температура від +27 до +29, на сході від +25 до +27, у центрі від +27 до +29, на півночі від +24 до +26, на заході від +29 до +29. У Києві вдень – сонячна погода, температура – від +27 до +29 градусів.

Вночі погода знизиться на десяток градусів, тож на вечірню прогулянку краще вдягнути кофту. На півдні від +17 до +19, на сході від +16 до +18, у центрі від +13 до +15, на півночі від +12 до +14, на заході від +11 до +13.

За даними синоптиків, у Києві – невеликий вітер, проте без опадів. Температура коливатиметься від +13 до +15 градусів за Цельсієм.