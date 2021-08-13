Оригинал Конституции Пилипа Орлика украинцы смогут увидеть в Софийском соборе в Киеве с 16 августа по 14 ноября 2021 года.

Первые фото исторического документа опубликовали на сайте Офиса президента.

— Прибытие документа, впервые провозглашавшего украинскую независимость, на территорию независимой и суверенной Украины стало еще одним шагом в восстановлении исторической преемственности Украины со времен Руси, Казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день, — говорится в сообщении.

Долгое время Конституция Пилипа Орлика сохранялась в Швеции. Переговоры продолжались несколько месяцев, ведь шведская сторона была готова предоставить только копию документа.

Написанная рукой гетмана: появились первые фото Конституции Пилипа Орлика в Киеве / 2 фотографии

Логистику и экспонирование Конституции и булавы Пилипа Орлика обеспечили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Оригинал исторического документа Швеция согласилась предоставить Украине на время.

Конституция Пилипа Орлика в Украине

Латиноязычный оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, прибыл в Украину 10 августа.

Конституцию гетмана везли в Киев в грузовике, который сопровождал полицейский автомобиль.

Любители украинской истории смогут увидеть Конституцию Пилипа Орлика в Софийском соборе в центре Киева.