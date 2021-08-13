Написана рукою гетьмана: з’явилися перші фото Конституції Пилипа Орлика у Києві

Оригінал Конституції Пилипа Орлика українці зможуть побачити в Софійському соборі у Києві з 16 серпня до 14 листопада 2021 року.
Перші фото історичного документа опублікували на сайті Офісу президента.
– Прибуття документа, який вперше проголошував українську незалежність, на територію незалежної та суверенної України стало ще одним кроком у відновленні історичної тяглості України від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки й донині, – йдеться у повідомленні.
Довгий час Конституція Пилипа Орлика зберігалася у Швеції. Переговори тривали декілька місяців, адже шведська сторона була готова надавати лише копію документа.
Логістику та експонування Конституції й булави Пилипа Орлика забезпечили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Оригінал історичного документа Швеція погодилася надати Україні в позику.
Конституція Пилипа Орлика в Україні
Латиномовний оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, прибув до України 10 серпня.
Конституцію гетьмана везли до Києва у вантажівці, яку супроводжував поліцейський автомобіль.
Поціновувачі української історії зможуть побачити Конституцію Пилипа Орлика у Софійському соборі в серці Києва.