Оригінал Конституції Пилипа Орлика українці зможуть побачити в Софійському соборі у Києві з 16 серпня до 14 листопада 2021 року.

Перші фото історичного документа опублікували на сайті Офісу президента.

– Прибуття документа, який вперше проголошував українську незалежність, на територію незалежної та суверенної України стало ще одним кроком у відновленні історичної тяглості України від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки й донині, – йдеться у повідомленні.

Довгий час Конституція Пилипа Орлика зберігалася у Швеції. Переговори тривали декілька місяців, адже шведська сторона була готова надавати лише копію документа.

Написана рукою гетьмана: з’явилися перші фото Конституції Пилипа Орлика у Києві / 2 фотографии

Логістику та експонування Конституції й булави Пилипа Орлика забезпечили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Оригінал історичного документа Швеція погодилася надати Україні в позику.

Конституція Пилипа Орлика в Україні

Латиномовний оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, прибув до України 10 серпня.

Конституцію гетьмана везли до Києва у вантажівці, яку супроводжував поліцейський автомобіль.

Поціновувачі української історії зможуть побачити Конституцію Пилипа Орлика у Софійському соборі в серці Києва.