На Аллее Небесной Сотни обустроили локацию в стиле СССР — ФОТО

На Аллее Небесной Сотни обустраивают локацию ко Дню Независимости Украины прямо посреди мемориала. Локация выглядит как советские дома — хрущевки.

Строители, работающие на объекте рассказали, что здесь готовятся снимать кино. Однако большинство считает, что это будет инсталляцией ко Дню Независимости, которая демонстрирует Украина в советский период.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил журналист Богдан Кутепов.

— В частности, на той стометровке, где расположены портреты погибших, возводят три фанерные коробки, которые перекрывают лица. Неизвестно как планируется в финальном виде (нам же никто не показывал эскизов), но сейчас выглядит немного противно, когда глаза расстрелянных заглядывают в окна “советской хрущевки”, — пишет журналист Богдан Кутепов.

Также среди “декораций” можно заметить советские автоматы для газированной воды.

На Аллее Небесной Сотни обустраивают локацию в виде советских хрущевок / 3 фотографии

Локация с советским антуражем полностью перекрывает собой мемориал с портретами погибших во время Революции достоинства украинцев.

Такое дизайнерское решение возмутило украинский в социальных сетях.

— Они же решили поиздеваться над страной. Зеленые готовят вместо Аллеи Героев Небесной Сотни инсталляцию про “савецкие времени”, “дешевую газировку” и колбасу по 2.20, — написал политолог и общественный деятель Андрей Смолий.

Киевляне также напоминают, что улица Институтская является памятником истории местного значения и уже не первый год рассматривается возможность занести ее в национальный реестр.

Фото: Богдан Кутепов

Источник: Богдан Кутепов