На Алеї Небесної Сотні облаштували локацію у стилі СРСР – ФОТО

На Алеї Небесної Сотні облаштувують локацію до Дня Незалежності України просто посеред меморіалу. Локація має вигляд радянських будинків – хрущовок.

Будівельники, які працюють на об’єкті розповіли, що тут готуються знімати кіно. Натомість більшість вважає, що це буде інсталяцією до Дня Незалежності, яка демонструє Україну в радянський період.

Про це на особистій сторінці у Facebook повідомив журналіст Богдан Кутєпов.

– Зокрема, на тій стометрівці, де розташовані портрети загиблих, зводять три фанерні коробки, які перекривають обличчя. Невідомо як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трошки гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки “советской хрущевки”, – пише Кутєпов.

Також серед “декорацій” можна помітити радянські автомати для газованої води.

На Алеї Небесної Сотні облаштовують локацію у вигляді радянських хрущовок / 3 фотографии

Локація із радянським антуражем повністю перекриває собою меморіал з портретами загиблих під час Революції Гідності українців.

Таке дизайнерське рішення обурило українців у соціальних мережах.

– Вони таки вирішили познущатись над країною. Зелені готують замість Алеї Героїв Небесної Сотні інсталяцію про “савєцкіє врємєна”, “дєшовую газіровку” і ковбасу по 2.20, – написав політолог та громадський діяч Андрій Смолій.

Кияни також нагадують, що вулиця Інститутська є пам’яткою історії місцевого значення і вже не перший рік розглядають можливість занести її до національного реєстру.

Фото: Богдан Кутєпов

Джерело: Богдан Кутєпов